В Испании признали правила перевозки багажа лоукостером Ryanair несправедливыми

Часто компания отправляла багаж отдельным рейсом, что не нравилось пассажирам

Также со стороны Ryanair было несправедливо взимать плату за ручную кладь / Фото: колаж "Сьогодні"

В пятницу, 23 июля, Верховный суд Испании постановил, что правила перевозки багажа Ryanair были несправедливыми. Согласно этим правилам, бюджетный перевозчик может отправлять сумки и чемоданы другим рейсом, что неоднократно вызывало недовольство пассажиров.

Об этом сообщает Reuters.

"(Это оставляет) на усмотрение перевозчика отправить зарегистрированный багаж тем же рейсом (с пассажиром) или при определенных и абсолютно неопределенных обстоятельствах безопасности или эксплуатации", - говорится в сообщении.

В то же время, суд заявил, что во время перевозок могут быть случаи, когда багаж отправляют отдельным рейсов. Но, они единичные, а положение Ryanair было слишком общим.

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Отметим, что Верховный суд также подтвердил предыдущее постановление, отменившее, например, плату в размере 40 евро (47 долларов США) за повторную печать посадочного талона.

Кроме того, в 2019 году он постановил, что со стороны Ryanair было несправедливо взимать плату за ручную кладь.

Ранее мы сообщали, что продажа билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью теперь запрещена. Такое решение приняло американское министерство транспорта в качестве наказания за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске. Ограничения распространяются и на рейсы с пересадкой.