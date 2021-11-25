Премьер Швеции ушла в отставку сразу после назначения – что там произошло

Пару часов работы на премьерском посту Магдалены Андерссон и коалиция развалилась / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон не продержалась на своем посту более суток. На следующий день после избрания она подала в отставку, однако заявила, что готова еще раз возглавить правительство.

Об этом сообщает Reuters.

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Причина

"Я не хочу возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности", – так объяснила свое решение 54-летняя лидер социал-демократов на пресс-конференции.

Также политик выдвинула условие, что она готова возглавить другое – однопартийное правительство, в котором будет представлена только ее Социал-демократическая рабочая партия.

Такая позиция появилась после того, как второй участник правительственной коалиции – партия "зеленых" – вышла из нее. При этом парламент не поддержал проект государственного бюджета, поданный правительством Андерссон. Был поддержан проект оппозиции. Андерссон поначалу заявила, что может управлять страной с таким бюджетом. Однако партии "зеленых" не понравилось, что в бюджете учтены пожелания националистической и правопопулистской партии Шведские демократы (резко выступает против мигрантов), из-за чего "зеленые" покинули правительство.

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Как сообщает Би-Би-Си, до избрания Магдалены Андерссон премьер-министром Швеция была единственным северным государством Европы, в котором никогда не было женщин на посту премьер-министра.

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