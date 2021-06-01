Препарат используют в Украине. ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac

ВОЗ одобрила использование вакцины. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала компания Sinovac. Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов.

Об этом сообщает агентство AFP.

"ВОЗ одобрила китайскую COVID-вакцину Sinovac для экстренного использования", – говорится в сообщении.

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Напомним, Украина законтрактовала 1,9 млн доз китайской вакцины Sinovac, из которых 1,715 млн доз наша страна уже получила.

Также сообщалось, что регулирующий орган Европейского Союза начал проверку китайской вакцины против коронавируса компании Sinovac для оценки ее эффективности и безопасности, что является первым шагом к возможному одобрению для использования в 27 странах – членах ЕС.