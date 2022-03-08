Превзошла даже Иран! Россия стала самой подсанкционной страной в мире

Путин разозлился из-за санкций против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия стала страной, в отношении которой ввели больше всего санкций в мире. Страна-агрессор опередила даже Иран и Северную Корею. При этом Иран получил эти санкции за 10 лет, а РФ – за 10 дней. Такой ответ россияне получили на войну против Украины.
Об этом пишет Bloomberg.
Общее количество санкций против Москвы составило 5356. Только с конца февраля на РФ наложили 2778 ограничительных мер.
"ТОП-5" подсанкционных стран:
- Россия – 5356;
- Иран – 3616;
- Сирия – 2608;
- КНДР – 2077;
- Венесуэла – 651.
"Страшные экономические санкции, направленные против Ирана, были приняты в течение 10 лет. Те же санкции, которые были приняты против России, были реализованы в течение 10 дней", – рассказал директор ресурса Castellum.ai, подсчитавшего все санкции, Спенсер Вуксич.
Санкции против РФ
- Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
- Южная Корея ввела санкции против Российской Федерации в финансовом секторе. Среди новых ограничений — прекращение транзакций с Центральным банком России.
- Тем временем США рассматривают возможность ослабления санкций против Венесуэлы, чтобы она могла начать добывать больше нефти и продавать ее на международном рынке. Это будет очередной шаг для снижения зависимости от нефти из РФ.
- Ранее Германия отказалась от российского топлива. А сейчас этот вариант рассматривает Дания. По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, так ее страна хочет показать недопустимость войны в Европе.