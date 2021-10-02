Президент Филиппин заявил об уходе из политики

Дутерте при власти с 2016 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Филиппин Родриго Дутерте обьявил, что не будет баллотироваться на пост вице-президента на выборах в следующем году и уйдет из политики. По его словам, "филиппинцы считают его неквалифицированным".

Об этом сообщает BBC.

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Дутерте во время мероприятия в Маниле сказал, что уйдет, поскольку "филиппинцы считают его неквалифицированным".

Его уход открывает путь его дочери

Это заявление Дутерте сделал на фоне предположения, что его дочь Сара Дутерте-Карпио собирается избираться в президенты. Сейчас она является мэром города Давао.

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В прошлом месяце она сказала, что они с отцом договорились, что только один из них будет баллотироваться на выборах в 2022 году.

Правление Дутерте

Дутерте пришел к власти в 2016 году, пообещав сокрушить преступность и бороться с наркотиками в стране. За пять лет на посту "он побудил полицию совершить тысячи внесудебных казней подозреваемых в "войне с наркотиками".

Более 7000 человек были убиты полицией или неизвестными вооруженными нападавшими за первые шесть месяцев президентства Дутерте.

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