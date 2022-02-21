Президент Грузии предупредила Украину о Путине: Это повтор сценария 2008 года

Грузия пережила вторжение российских войск в 2008 году / Коллаж "Сегодня"

Грузия осуждает признание Россией независимости сепаратистских регионов "ЛДНР". Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили в официальном аккаунте в Twitter.

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"Грузия решительно осуждает "признание" Россией Украинских Донецкой и Луганской областей. Это повторение сценария, приведшего к оккупации 20% нашей территории. Грузия поддерживает вас, господин Зеленский, и поддерживает территориальную целостность и мир", – написала Саломе Зурабишвили.

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Глава государства выразила мнение, что признание ДНР и ЛНР со стороны России является повторением сценария 2008 года, когда оказались оккупированы 20% территорий Грузии.

Напомним, происходящее сейчас на Донбассе весьма напоминает события 14-летней давности в Грузии, когда после провокационных обстрелов населенных пунктов, демонстративной эвакуации жителей неподконтрольных Тбилиси грузинских территорий в Южную Осетию вошла армия России.

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