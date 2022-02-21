Президент Грузии предупредила Украину о Путине: Это повтор сценария 2008 года

Грузия пережила вторжение российских войск в 2008 году / Коллаж "Сегодня"
Грузия осуждает признание Россией независимости сепаратистских регионов "ЛДНР". Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили в официальном аккаунте в Twitter.
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"Грузия решительно осуждает "признание" Россией Украинских Донецкой и Луганской областей. Это повторение сценария, приведшего к оккупации 20% нашей территории. Грузия поддерживает вас, господин Зеленский, и поддерживает территориальную целостность и мир", – написала Саломе Зурабишвили.
Глава государства выразила мнение, что признание ДНР и ЛНР со стороны России является повторением сценария 2008 года, когда оказались оккупированы 20% территорий Грузии.
Напомним, происходящее сейчас на Донбассе весьма напоминает события 14-летней давности в Грузии, когда после провокационных обстрелов населенных пунктов, демонстративной эвакуации жителей неподконтрольных Тбилиси грузинских территорий в Южную Осетию вошла армия России.
Обстановка
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал независимость сепаратистских образований "ЛДНР".
- Британское издание The Guardian сообщило, что Великобритания 22 февраля объявит о введении нового пакета санкций в отношении России из-за признания "ЛДНР".
- Еще до признания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что оговоренный ранее саммит России, США и Франции по Украине не состоится в случае признания Кремлем так называемых "ЛДНР".
- Стало известно, что президент США Джо Байден вскоре подпишет указ о новых санкциях в связи с признанием Россией независимости так называемых "республик" "ЛДНР".