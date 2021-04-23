Президент Румынии после Дня Земли приехал на работу на велосипеде: фото

Клаус Иоханнис присоединился к акции Зеленая пятница и поехал в президентский дворец в Бухаресте на велосипеде

Президент Румынии Клаус Иоханнис решил проявить сознательное отношение к природе и в рамках общественной инициативы приехал на работу на велосипеде.

Об этом он сообщил 23 апреля на своей странице в Facebook.

"Выбрал экологически чистый и здоровый вид транспорта – велосипед. Таким образом я присоединяюсь к кампании Зеленая Пятница", – написал Иоханнис.

Клаус Иоханнис . Фото: facebook.com/klausiohannis

На этом фоне он призвал соотечественников по возможности вместо использования личного автомобиля ходить пешком, либо пользоваться велосипедом, самокатом или общественным транспортом.

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"Все эти небольшие жесты имеют большое положительный эффект на наше здоровья и состояние планеты", – пишет румынский президент.

Клаус Иоханнис . Фото: facebook.com/klausiohannis

Добраться на работу на велосипеде Иоханнис не помещал даже небольшой дождь, который шел в Бухаресте.

Акция Зеленая пятница в Румынии длится с марта. Она нацелена на поощрение использования альтернативных видов транспорта для уменьшения загрязнения окружающей среды. Ее инициаторы хотят добиться, чтобы к концу года хотя бы каждый четвертый сотрудник по пятницам отказывался от личного автомобиля.

Напомним, что 22 апреля весь мир отмечал День Матери-Земли, цель которого – содействовать гармонии людей с природой и планетой. По этому поводу в США прошел климатический саммит, организованный президентом Джо Байденом.