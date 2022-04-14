Президент США Байден готов лететь в Киев

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Президент США Джозеф Байден заявил, что готов приехать в Киев.

Об этом он заявил журналистам, отправляясь в очередную поездку.

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Что известно

Президент Байден в четверг заявил, что Белый дом обсуждает отправку высокопоставленных чиновников администрации в Украину.

"Мы принимаем это решение сейчас", — сказал Байден журналистам, когда его спросили, направит ли он высокопоставленных чиновников в Украину.

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На уточняющий вопрос, готов ли Байден сам приехать в Киев, американский лидер ответил "Да". Однако, как отметили репортеры, сделал он это не очень уверено.