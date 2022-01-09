Президент Туркменистана решил закрыть "Врата ада"

Президент Туркменистана настроен решительно / Коллаж "Сегодня"
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил желание решить проблему газового кратера в Дарвазе, который горит уже 50 лет. Этот незатухающий кратер еще называют Вратами ада.
Об этом сообщает агентство "Интерфас" со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан".
Сложное задание
Как сообщает газета, на заседании правительства Туркменистана Бердымухамедов возложил решение вопроса с кратером в Дарвазе перед вице-премьером Шахымом Абдрахмановым, курирующим нефтегазовый комплекс. Глава государства констатировал, что вот уже много лет в регионе Дарваза сгорает огромное количество газа, и это обстоятельство негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей.
"Таким образом теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа", – подчеркнул президент.
В этой связи Бердымухамедов поручил вице-премьеру собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов и найти решение, чтобы затушить возгорание.
История достопримечательности
- В 2010 году Бердымухамедов посетил Дарвазу и предложил засыпать кратер или найти другое решение для ограничения его влияния на добычу газа на других месторождениях района. Однако с тех пор ситуация не изменилась.
- В 1971 году советские геологи обнаружили здесь скопление подземного газа. В результате бурения они наткнулись на подземную пустоту, в которую затем обвалились верхние слои грунта, и образовалась большая дыра, наполненная газом.
- Чтобы вредные газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но скважина круглосуточно горит до сих пор.