Пришли вербоваться на войну: у посольства РФ в Эфиопии выстроилась огромная очередь (фото)

Сотни эфиопов хотят пойти наемниками в российскую армию / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице Эфиопии Аддис-Абебе возле посольства России замечена очередь из сотен местных мужчин. По данным эфиопских СМИ, они пытались завербоваться и помочь армии РФ в ее вторжении в Украину.

Посольство РФ дало собственное объяснение длинной очереди: это "демонстрация солидарности", пишет издание Addis Standart.

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В диппредставительстве РФ сообщили, что получали "по электронной почте и при личных визитах от граждан Эфиопии выражение их солидарности и поддержки Российской Федерации".

"Мы рассматриваем это как еще одно проявление нерушимых уз братской дружбы и взаимной поддержки между двумя народами. Мы благодарим всех эфиопских друзей за добрые слова в адрес нашей страны", – говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

В ведомстве заверили, что "посольство не принимает никаких заявлений о наборе в вооруженные силы Российской Федерации" и дипломаты строго соблюдают положения Венской конвенции 1961 года и национального законодательства, согласно которым вербовка наемников в армию РФ не является сферой деятельности дипмиссии.

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Украина сорвала важный план РФ о наемниках

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, что украинские кибервойска помешали России выполнить план вербовки наемников в непризнанных Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии.

"В РФ хотели вербовать наемников за деньги воевать в Украине, поскольку без денег воевать идти никто не хочет. Так вот, в Приднестровье, где был поставлен план в 15 тысяч наемников за 100 тысяч рублей, не пришел вообще никто", — отчитался Геращенко.

По словам советника главы МВД Украины, в Абхазии и Южной Осетии такая же ситуация.