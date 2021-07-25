Просто боготворит. Саакашвили рассказал о восхищении Путина Сталиным

Российский лидер показывал экс-президенту Грузии дачу Сталина и рассказывал о своем отношении к нему

Путин оборудовал себе кабинет как у Сталина / Фото: коллаж "Сегодня"

Глава исполкома Нацсовета реформ в Украине Михеил Саакашвили рассказал о восхищении президента России Владимира Путина Иосифом Сталиным.

Об этом Саакашвили сообщил в эфире канала "Украина 24".

По его словам, в свое время Путин показывал экс-президенту Грузии дачу Сталина в Подмосковье и очень гордился тем, что его дед был поваром экс-главы СССР.

"И это очень знаменательный факт в его биографии. Он про своего этого деда рассказывал бесконечно. И Путин все время говорил: вот здесь Сталин спал, такой скромный диван, из этого чайника он пил, мой дед ему приносил. Да, то, что Путин показывал, выглядело скромно. Путин просто боготворит Сталина, чтобы вы понимали", – говорит он.

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Больше того, Путин хвастался перед Саакашвили своим кабинетом – таким же, какой был и у Сталина.

"Когда я с Путиным первый раз встречался на официальной встрече, он меня сразу отвел в другой кабинет и говорит: вот это бывший кабинет Сталина, официальный кабинет бывших генсеков, но я перенес свой кабинет в маленький кабинет, потому что Сталин был скромный, он всегда был в маленьком кабинете, и я все свои важные решения принимаю там, где был Сталин", – рассказал Саакашвили.

Напомним, Кремль опубликовал статью авторства Путина, где он вспомнил всю совместную историю России и Украины. Главный ее нарратив – "русские всегда спасали украинцев от внешних врагов, вернули захваченные земли и заботились о братьях младших". А закончил кремлевский автор тем, что Украина отдалилась от "братского народа" и попала под внешнее управление Запада. Президент Владимир Зеленский отреагировал на статью Путина.

Тем временем "Сегодня" расшифровали с помощью украинских ученых статью Путина и выяснили, с какой целью президент РФ подменяет исторические факты и понятия.