Провалил вторжение? Путин снял начальника Генштаба – нардеп

Путин уволил Герасимова. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин снял Валерия Герасимова с должности начальника Генштаба РФ. Об этом сообщила в Twitter народный депутат София Федина.

"У нас появилась информация, что Путин уволил начальника Генштаба ВС РФ", – написала она.

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Как Украина противостоит оккупантам

Прошлой ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

Более того, в районе Василькова сбили авиацию: Ил-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

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В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении на третий день войны заявил, что мы выстояли и успешно отражаем атаки врага.

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Тем временем украинцев призывают дезориентировать оккупантов. Все это делается для того, чтобы как можно скорее очистить Украину от российских оккупанта, утверждает советник министра внутренних дел страны.