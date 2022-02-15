Путин готов к переговорам по теме гарантий безопасности России — Песков

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дал интервью CNN/Фото: коллаж: "Сегодня"
Президент России Владимир Путин готов к ведению переговоров по теме гарантий безопасности РФ. Он отметил, что "украинский кризис является лишь частью более серьезных опасений России в области безопасности".
Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в интервью CNN.
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"Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии, — сказал Песков корреспонденту CNN Фредерику Пляйтгену поздно вечером в понедельник. — И фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры".
Угроза вторжения РФ в Украину
- Россия стянула более чем 100 тысяч военных к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. Также эту дату, по данным британского издания The Guardian, называл президент США Джо Байденв телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.
- Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.
- Россия отклонила запрос Украины с требованием предоставления информации о военных учениях у границы, назвав его неприемлемым.
- Украинасозывает срочную встречу с РФ и всеми государствами – участниками Венского документа для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль украинской границы и во временно оккупированном Крыму.