Армяне передали привет Путину. Коллаж "Сегодня"

В столице Армении Ереване прошел многотысячный митинг, на котором толпа передала "пламенный привет" президенту России Владимиру Путину, исполнив известный хит украинских футбольных болельщиков. Соответствующее видео появилось в Сети.

Оппозиционное движение Нацонально-демократический полюс организовало акцию протеста против действующей власти. Люди даже спели известную песню "Путин – ху*йло".

Реклама

На митинге член этой организации Гарегин Чугасзян обвинил премьер-министра этой страны Никола Пашиняна в том, что он приближает возобновление войны с Азербайджаном и пытается продать остатки армянского суверенитета в угоду российско-турецким интересам.

"Российская власть требует от Армении отказаться от многовекторной дипломатии. Советская чекистская власть в Армении снова приглашена в Москву, чтобы выступить против Запада с открытым текстом. Это не удастся. Путин, страдающий фантомными болями империи, не добьется успеха", – сказал он.

Реклама

Легендарная песня про Путина