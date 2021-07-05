Путин и РФ им ближе, чем ЕС. Туск обвинил власти Польши в содействии Кремлю

Правящая партия Польши подписала договор с другими партиями их разных стран, некоторые члены которых даже носили футболки с фото Путина

Владимир Путин и Дональд Туск. Коллаж "Сегодня"

Бывший председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что внутренняя и внешняя политика Польши выгодна Кремлю.

Об этом новоизбранный глава оппозиционной либерально-консервативной партии "Гражданская платформа" заявил на пресс-конференции, пишет "Лига.Новости".

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Он напомнил, что недавно правящая польская партия "Право и справедливость" (ПиС) Ярослава Качиньского подписала декларацию с призывом к "большему суверенитету" членов ЕС с евроскептиками – французскими крайне правыми из Нацобъединения, венгерскими правыми из ФИДЕС/Венгерский гражданский союз, а также итальянской Лигой.

По его словам, некоторые "новые коллеги" ПиС даже носили футболки с фото президента России Владимира Путина.

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"Путинская Россия им ближе, чем ЕС. Уже несколько лет я повторяю, что по неизвестным причинам Качиньский и ПиС настаивали на реализации международной повестки Путина. Последствия могут быть хуже, чем мы думаем. Это движение – движение, с которым цивилизованные партии не хотят иметь ничего общего", – сказал он.

Туск заявил, что такие действия – "это еще один шаг к изоляции Польши", а "единственный, кто открывает новую бутылку шампанского после таких решений, – это Путин в Кремле".

Напомним, у правительства Польши есть доказательства причастности к кибератаке на тысячи электронных почт политиков, общественных деятелей и других поляков спецслужб России.

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