Путин крайне разъярен санкциями за вторжение РФ в Украину – разведка США

Путин разозлился из-за санкций против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин не ожидал настолько жестких санкций от мирового сообщества за вторжение в Украину. Глава страны крайне разгневан таким ответом на войну в Украине

Об этом пишет СNN с ссылкой на источники в разведке США.

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В одном из отчетов написали, что поведение Путина стало "крайне тревожным и непредсказуемым" всего за последние два дня.

Американские спецслужбы узнали от высокопоставленного источника, что президент РФ почувствовал, что меры Запада обострили ситуацию в России больше, чем он мог себе представить. Однако какие именно санкции сильно разозлили Путина, неизвестно.

Санкции против РФ

Кроме материальной помощи Украине всемирное сообщество вводит санкции против российских чиновников и компаний.

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Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Речь идет о таких людях:

президент РФ Владимир Путин;

секретарь Совбеза Николай Патрушев;

заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;

министр иностранных дел Сергей Лавров;

глава Минобороны России Сергей Шойгу;

начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.

Также Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.