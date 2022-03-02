Путин крайне разъярен санкциями за вторжение РФ в Украину – разведка США

Путин разозлился из-за санкций против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент России Владимир Путин не ожидал настолько жестких санкций от мирового сообщества за вторжение в Украину. Глава страны крайне разгневан таким ответом на войну в Украине
Об этом пишет СNN с ссылкой на источники в разведке США.
В одном из отчетов написали, что поведение Путина стало "крайне тревожным и непредсказуемым" всего за последние два дня.
Американские спецслужбы узнали от высокопоставленного источника, что президент РФ почувствовал, что меры Запада обострили ситуацию в России больше, чем он мог себе представить. Однако какие именно санкции сильно разозлили Путина, неизвестно.
Санкции против РФ
Кроме материальной помощи Украине всемирное сообщество вводит санкции против российских чиновников и компаний.
Правительство Японии ввело санкции против Российской Федерации. Речь идет о таких людях:
- президент РФ Владимир Путин;
- секретарь Совбеза Николай Патрушев;
- заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев;
- министр иностранных дел Сергей Лавров;
- глава Минобороны России Сергей Шойгу;
- начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.
Кроме того, в список санкций попали 49 компаний и государственных органов.
Также Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам совершать любые транзакции, включающие Центральный банк РФ, Фонд национального благосостояния России или Министерство финансов РФ.