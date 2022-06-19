Путин на виду у всех занялся непристойностями под речь Симонян (видео)

Вопрос Донбасса оказался скучным для президента России / Коллаж "Сегодня"
В этом году Петербургий международный экономический форум (ПМЭФ), который проходил в северной столице России с 15 по 18 июня, оказался настолько унылым мероприятием, что на нем откровенно скучал, погрызывая ногти, сам хозяин – международный военный преступник Владимир Путин.
Путина подловили на непристойном занятии на панели, когда беседу с ним и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вела известная пропагандистка Маргарита Симоньян. Путин и Токаев сидели на сцене. Сначала Путин не смог выговорить имя казахского коллеги, а потом перешел на сгрызание ногтей. В этот момент Симоньян как раз напоминала ему его же фразу: "Россия не бросит Донбасс".
Реакция
"Несмотря на санкции, в любых условиях процветает козяводобывающая промышленность. В самом финале видео: симонян догадалась о том,что опять будет блюдом номер один на ужине ПМЭФ", – так отреагировал журналист Александр Невзоров на своем телеграм-канале.
Ранее в интервью Гордону Невзоров отметил, что подобное поведение может свидетельствовать о том, что Путин далеко нездоровый человек.
"Когда я, например, говорил, сумасшедший, то мне говорят: "Он же ни разу не укусил Шойгу за нос. Он не ест козявки, он не кидается стаканами и не прячется под столом. У него нет проявлений". Я говорю: "Давайте я вам объясню, что, имея совершенно здоровый мозг с вполне здоровыми электрохимическими процессами в этом мозгу, можно, скажем так, забыть об адекватности", – говорил Невзоров в начале апреля. Теперь, как мы видим, Путин не стесняется демонстрировал "козявкопоедательство"...
Итог форума
- В целом Петербургий международный экономический форум, который в свое время задумывался как аналог форума в Давосе, прошел без участия какого-либо крупного западного бизнеса на фоне беспрецедентных санкций, введенных против России за вторжение в Украину.
- И даже прибывшие на него иностранные гости старались унизить хозяина. Президент Казахстана, например, громогласно заявил, что не собирается признавать самопровозглашенные образования "Л/ДНР".
- Токаев даже отказался от дружественного жеста, который собирался сделать для него Путин – не принял из рук кровавого убийцы орден "Александра Невского".