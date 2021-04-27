Путин объявил призыв россиян на военные сборы: что это значит

Только недавно Россия стянула огромное войско к границам Украины, а теперь Путин вызывает на службу резервистов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса. По официальной версии – для прохождения сборов в Вооруженных силах и органах Федеральной службы безопасности.

Контролировать процесс поручили региональным властям. Последний раз людей из запаса созывали на сборы в июне прошлого года. Кроме вооруженных сил и ФСБ, привлекались также войска национальной гвардии и органы государственной охраны.

Видео: Сегодня

Не стоит путать сборы с военным призывом на срочную службу. Согласно российскому законодательству, срок нахождения запасников на военных сборах составляет от двух недель до двух месяцев. Призвать военнообязанного могут не чаще одного раза в три года, а суммарный срок прохождения им сборов за все время пребывания в запасе не может превышать 12 месяцев. В среднем призывают по полторы-две тысячи человек от военного округа, то есть всего около восьми тысяч во всей России.

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В России традиция военных сборов была возрождена в 2013 году. Как правило, цель таких сборов – дать возможность резервистам познакомиться с новыми образцами военной техники. В связи с этим призывают обычно запасных, которые в период срочной службы уже имели опыт работы или обслуживания подобных вооружений. Обычно речь об отслуживших 2-3 года назад.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале апреля в южных областях Украины проходили сборы территориальной обороны. Украинских резервистов учили бороться с диверсантами.