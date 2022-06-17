Путин опять себя переиграл. НАТО сменит модель обороны на восточном фланге

Вторжение РФ в Украину заставило Альянс менять оборонную модель / Фото: Коллаж: Сегодня

Российское вторжение заставило союзников Альянса переосмыслить стратегию и согласиться с тем, что силы НАТО должны присутствовать в большем количестве на восточном фланге. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Европейская правда.

"Мы добились значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели обороны, а также услышали, что несколько союзников готовы придать дополнительные силы для усиления этой модели", – отметил генсек НАТО.

Этапы новой оборонной модели

увеличение передового присутствия с большим количеством боевых операций;

предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил;

предварительное определение подразделений – это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности.

По его словам, за последние несколько месяцев НАТО удвоило количество боевых групп на востоке от четырех до восьми. Также он отметил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление к сдерживанию и обороне во всем Альянсе".

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Саммит НАТО

Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Новая стратегическая концепция Альянса, которую планируется принять на саммите, будет включать Китай, а также изменение отношения к России. На мероприятии будет присутствовать президент США Джо Байден. Помимо стран НАТО, Швеции и Финляндии, подтвердили также свое участие премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина ожидает от саммита НАТО "чуда", но тут же добавил, что предпосылок для этого нет. Какое именно чудо может произойти, министр не рассказал, отметив лишь, что вопрос касается позиции НАТО по отношению к Украине.