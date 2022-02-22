Путин признал уничтожение Минских соглашений: "Они убиты"

Путин и дальше требует переговоров с сепаратистами / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Эра Минских соглашений, принятых в 2015 году, закончилась. Это признал в том числе президент России Владимир Путин. Правда, он обвиняет в этом не свое решение о признании квази-республик "ЛДНР", а традиционно Украину.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Заявление
"Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями. И признание этих республик продиктовано тем, что публично руководство Украины начало заявлять, что не собирается выполнять эти соглашения. В этом смысле да, конечно, Минские соглашения – их не существует. Чего ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", – резюмировал Путин.
Ответил хозяин Кремля и на вопрос о границах образований, которые накануне он признал.
"В каких границах мы будем признавать республики? Но мы же их признали. А это значит, что мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и Конституцию. А в Конституции прописано – границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Но мы рассчитываем, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими властями и руководством этих республик", – выдал свой план Путин.
Обстановка
- Его новые откровения совпали с голосованием Совета Федерации об очередном разрешении на использование российской армии за границей.
- В это время в Киеве обсуждали не переговоры с сепаратистами, а разрыв дипломатических отношений с недружественной Россией.
- Прогрессивное мировое сообщество обсуждало санкции, которые нужно ввести в ответ на признание "ЛДНР", а какие оставить на будущее в качестве сдерживающей меры по недопущению вторжения путинских войск на остальную территорию Украины.