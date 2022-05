Как Путин проведет парад 9 мая. Токсичное одиночество и нож в спину от "Бессмертного полка"

Мировые лидеры окончательно отвернулись от Путина / Фото: "Сегодня"

Очередная, 77-я по счету годовщина краха нацистской Германии станет для Путина первым персональным днем изгоя. В Москву 9 мая не приедет ни один из иностранных политиков, даже верный сателлит Лукашенко останется дома.

Причина ясна. Хозяин Кремля третий месяц ведет беспощадную войну против Украины, не считаясь ни с многочисленными жертвами среди русских солдат, ни с общественным мнением на планете.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как праздник победы, стал идеологическ им кастетом для оправдания неонацистской идеологии Кремля.

Демократия против нового нацизма Москвы

Путин сделал день 9 мая сакральным для своего режима. Массовые марши по всей стране, помпезные военные парады, демонстрация новых ракет, грозные речи с Мавзолея... Все это цементировало население в верности бессменному президенту и создавало нужную успокоительную картинку для верхов. Иностранные гости на трибуне Мавзолея в этот день были "импортным знаком качества" авторитета вождя России и своеобразным признанием верности его курса.

Но однажды все изменилось. Если открытая аннексия Крыма и гибридная война на Донбассе не всем на Западе раскрыла глаза на глубинную сущность путинизма, то вторжение в Украину, 24 февраля, расставило все точки над "I".

Нынешний режим в России преступен, автократичен и является антидемократическим и антигуманным. Все эти черты отчетливо проявлялись и в отношении дня 9 мая. Если на Западе день победы над Гитлером рассматривается как день памяти и предостережение от повторения ужасов нацизма, то в Москве в этот день зачастую грозили бывшим союзникам по антигитлеровской коалиции. А массы в этот день особенно активно поддакивали верхам, пережевывая призывные лозунги вроде: "На Берлин" или "Можем повторить".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне 77-й годовщины победы предельно ясно и без дипломатических полутонов объяснил, с какой угрозой сейчас сражается Украина и весь свободный мир.

"8 мая 1945 года стало днем, когда справедливость восторжествовала над нацистским гнетом в Европе. В 2022 году, 77 лет спустя, мы должны еще раз защитить справедливость и демократию перед лицом агрессии. Народ Украины прославляет свои демократические ценности, и мы выступаем за единство с Украиной", – написал Блинкен в своем Twitter.

May 8, 1945, #VEDay, was the day that justice triumphed over Nazi oppression in Europe. In 2022, 77 years later, we must once again defend justice and democracy in the face of aggression. The people of Ukraine celebrate their democratic values, and we stand #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/evBv5BXL7C

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2022

Диагноз – токсичность запредельная

В последнее время появляется много публикаций (и вполне обоснованных – Ред.) о здоровье престарелого Путина. Ему заочно ставят много диагнозов, но есть один от которого в принципе не существует лекарств. Путин стал токсичным не только для мировых лидеров, но и для всех нормальных обывателей.

Предстоящий парад победы в Москве лишь красноречиво подтвердит свершившийся факт. На фоне маниакальной потребности русских в любых комплиментах от иностранцев, это проявится с ослепительной беспощадностью.

В Москву не при едет даже верный подельник Путина из Минска. Александр Лукашенко предпочел отсидеться в своей резиденции.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, объяснил тотальное игнорирование в привычном для себя стиле.

"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Это не юбилейная дата, а наш праздник, это святой праздник для всей России. Но зарубежных лидеров мы не приглашали. Не ожидается и визит президента Александра Лукашенко", – заявил Песков, как передает РИА Новости.

Ситуация один в один из басни Эзопа "Лиса и виноград", когда голодная лиса не смогла добраться до кисти винограда, и ушла ни с чем со словами: "Да он еще зеленый!".

После гибридного вторжения на Донбасс, 9 мая 2015 года было для Москвы еще массовым. Если на 70-летие Победы в 2015-м съехались 26 лидеров зарубежных стран, то в прошлом 2021-м у Путина был один-единственный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Вдвоем они прошли по Красной площади и уселись в кресла на Мавзолее в окружении десятков ветеранов. На официальных фото было хорошо видно, что Путин чувствует себя явно дискомфортно.

Рахмон и Путин на параде победы – 2021. Больше в Москву не приехал никто / Фото: kremlin.ru

В 2020 в Москву приехал один экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В 2022 никто не помешает президенту России в одиночестве наслаждаться величием ВС России и единением власти и народных масс.

Предатели из СНГ

В странах СНГ тоже произошел перелом в массовом сознании. Властям и общественности уже очевидно, что праздник 9 мая в России давно уже извращен правящим режимом и ничего общего не имеет ни с заботой об оставшихся ветеранах, ни с проблемой сохранения мира.

Самый чувствительный удар Кремль получил от Казахстана. Здесь запретили военный парад и марш "Бессмертного полка". Это происходит уже второй год подряд. Официально власти поясняют такой запрет коронавирусными ограничениями. В ответ на запрет власти независимой республики уже получают публичные угрозы от пропагандистов Кремля. Мы подробно рассказывали о скандале в материале "День победобесия. В России начали пугать Казахстан судьбой Украины".

Не будет военных парадов и у соседей Нур-Султана – в Узбекистане и Кыргызстане. Более того, здесь также органы настойчиво рекомендуют своим гражданам не использовать букву "Z" ни на одежде, ни на авто, ни на транспарантах.

Как в азиатских республиках относятся к нацистскому символу хорошо видно на этом видео из Казахстана.

Наши западные соседи также пошли на превентивные меры в преддверии 9 мая. Парламент Молдовы принял закон, запрещающий так называемую георгиевскую ленту, а также символы "Z" и "V". Учитывая то, что сейчас Россия может открыть второй фронт против Украины и начать одновременно вторжение в Молдову, эти меры выглядят оправданными, хотя и запоздавшими.

Плевок в лицо Путину от "Бессмертного полка"

Идея маршей с портретами родственников, погибших на фронтах Второй мировой войны, родилась не в Москве, а в Томске. 10 лет назад местные журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев предложили горожанам провести не формальный митинг "для галочки", а пронести по улицам фотографии своих родных, погибших на войне. Эта идея получила огромную популярность, и была срочно "приватизирована Кремлем".

Спустя три года, в 2015 году, такие шествия начались по всей России. На них появились портреты Сталина, Путина, а партия власти "Единая Россия" заявила, что это все придумала она.

В этом году власти потребовали от россиян выйти на марши "Бессмертного полка" с портретами убийц, мародеров и насильников, которые нашли свою смерть в Украине.

У авторов идеи это вызвало естественное чувство брезгливости, и они публично объявили о том, что первоначальный смысл акции извращен. Так же они заявили, что больше не имеют никакого отношения к этим акциям официальных пропагандистов.

"Бессмертный полк есть свободное и добровольное проявление семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны... Разумеется, каждый человек волен решать самостоятельно, кого и как именно он вспоминает 9 Мая. Но мы не считаем более возможным связывать себя с происходящим в колоннах на улице", – официально объявили организаторы на своем сайте.

Учитывая масштабы и размах репрессий в сегодняшней России это, безусловно, демонстративный акт настоящего гражданского мужества. После такого плевка Путину 9 мая осталось только повесить на лацкан вместо георгиевской ленты значок с надписью – "Хочешь стать изгоем? Cпроси меня, как...".