Путин прячет свои деньги у дочерей. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

По мнению Белого дома, есть основания полагать, что Путин прячет активы у своих дочерей. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают военные преступления российских захватчиков, объясняют причины введения санкций против дочерей Путина и анализируют вероятность госпереворота в Москве.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Возможен ли переворот в Кремле

Американская газета The Washington Post проанализировала возможность государственного переворота в России, опираясь на исторический опыт. Как отмечает издание, шансы на народное восстание мизерны из-за тотальной пропаганды и отсутствия доступа населения к правде. Попытка мятежа среди ближайшего окружения диктатора возможна, однако, вероятно, это было бы опасной операцией с высоким риском в истории Кремля.

США призывают к расследованию военных преступлений РФ в Украине

Издание The New York Times пишет, что палата представителей США проголосовала за то, чтобы призвать к расследованию военных преступлений, совершенных во время вторжения России в Украину, включая умышленный обстрел гражданских и невоенных зданий.

Путин скрывает свои активы у дочерей

Reuters объясняет причины введения американских санкций против дочерей президента России Владимира Путина. По мнению Белого дома, есть основания полагать, что Путин прячет свои активы через членов семьи. В частности, эти активы могут скрываться в юрисдикции США.

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Российские мародеры массово грабят украинцев

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает о шокирующих случаях мародерства российской армии. Издание информирует, что везде, где отступают русские войска, остаются массовые следы грабежей. Солдаты отправляют награбленное домой родственникам. Все это свидетельствует о катастрофическом состоянии армии: они берут с собой телевизоры, холодильники и даже стиральные машины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты продолжают показывать не только свою бессердечность, но и никчемность, похищая вещи из домов украинцев. Самое любимое – это техника.

Также мы информировали, что в Instagram распространяются шутки о мародерах-россиянах: они "ведутся" на стиральную машинку, как мыши на сыр в мышеловке. Мы выбрали 7 самых смешных, которые поднимут вам настроение.