Путин пытается исказить историю для оправдания войны в Украине — Госдеп США

Энтони Блинкен (справа) высказался о Владимире Путине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Накануне Дня памяти и примирения, посвященного погибшим во Второй мировой войне, который отмечается в мире 8 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с обращением. Он напомнил о трагических событиях середина ХХ века и заявил, что президент России Владимир Путин, развязавший войну в Украине, искажает историю. Обращение Блинкена опубликовано на сайте Госдепартамента США.

"Я присоединяюсь к своим соотечественникам и людям со всего мира, когда мы готовимся отметить 77-ю годовщину Победы в Европе. Вместе мы отмечаем общую стойкость и решимость всех солдат и гражданских лиц, которые привели к победе союзников над нацистами. Мы скорбим о безжалостной резне десятков миллионов людей в этой захватнической войне, которую вел деспот, стремившийся поработить своих соседей. И мы подтверждаем нашу решимость работать вместе, чтобы противостоять агрессии и бесчеловечности, которые до сих пор омрачают наш мир", — заявил Блинкен.

Он напомнил, что во второй мировой войне народ Соединенных Штатов объединился с гражданами многих других стран, которые мужественно сражались на всех фронтах в Европе, чтобы отразить жестокий натиск нацистов. Тем не менее, не для всех наступила желанная свобода, и США должны признавать тех, кто до сих пор страдает от тирании.

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"Поскольку в Европе снова бушует война, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто сейчас пытается манипулировать исторической памятью для продвижения своих собственных амбиций. Победу союзников над нацистами следует чтить как достижение коллективного героизма и самопожертвования. Президент Путин пытается исказить историю, чтобы попытаться оправдать свою ничем не спровоцированную и жестокую войну против Украины. Те, кто изучает прошлое, знают, что президент Зеленский и смелые люди Украины воплощают в себе дух тех, кто победил во время Второй мировой войны. Они доблестно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в единой, свободной и мирной Европе", — сказал Блинкен.

Он отметил, что Трансатлантическое сообщество, которое построено вместе с союзниками и партнерами, было и остается важным для продвижения к более безопасному, более справедливому и более процветающему будущему.

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