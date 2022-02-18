Путин распорядился запустить баллистические ракеты

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 19 февраля, Российская Федерация проведет плановые учебные маневры с участием сил "ядерной триады".

Об этом заявили в Минобороны, сообщают РИА Новости.

Реклама

Что будет на маневрах

"19 февраля под руководством верховного главнокомандующего ВС России В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", – говорится в заявлении.

Отмечается, что будут привлечены воздушно-космические силы, Южный военный округ, ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот РФ.

"Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", – сообщили в Минобороны РФ.

Заявление Пескова

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, учения и учебные запуски баллистических ракет являются "достаточно регулярным тренировочным процессом".

Реклама

"Ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам, все это четко регулируется, и ни у кого это не вызывает никаких вопросов и опасений", – сказал он.

Среди прочего Песков отметил, что сейчас в России идет целый ряд учений – и это те действия, которые "абсолютно прозрачны и понятны для специалистов из других стран". Поэтому, по его словам, "они не должны вызывать ни у кого обеспокоенности".

Угроза вторжения со стороны РФ

На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля, однако этого не случилось.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Реклама

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что атака на Украину может начаться в любой момент. А представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что РФ не выполнила полностью ни одно обязательство по комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним, на фоне сохраняющейся угрозы от России Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля.

Читайте также: