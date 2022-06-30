Путин рассказал, как будет действовать РФ в случае размещения военных сил НАТО в Финляндии и Швеции

Путин боится НАТО/Фото: Contributor/Getty Images, Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ будет реагировать, если НАТО разместит свои силы в Швеции и Финляндии.

Об этом сообщают прокремлевские "РИА Новости".

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По словам российского диктатора, Россия зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции. О каких конкретно шагах идет речь, в заявлении не уточняется.

Также Путин подчеркнул, что у России сегодня нет никаких проблем с Финляндией и Швецией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не представляет никаких угроз для стран Балтии и Финляндии.

Путин цинично лжет об ударе оккупантов по Кременчугу

Президент России Владимир Путин продолжает промывать мозги всем россиянам. На этот раз он ляпнул очередную ложь об обстреле оккупантами Кременчуга.

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По словам российского диктатора, его оккупанты не бьют по гражданским объектам в Украине.

"Нет там никакого теракта, ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит", — сказал президент РФ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Столтенберг официально пригласил Финляндию и Швецию в НАТО. Также мы писали, что Зеленский перечислил список хронических заболеваний Путина.