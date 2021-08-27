Путин "сошлет" экс-прокурора Крыма Поклонскую на африканский остров

Поклонскую не хотят видеть в Думе следующего созыва. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в парламенте.

Отмечается, что международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской послом "в самое ближайшее время". Документы на нее якобы уже готовы.

Послов России назначает президент по согласованию с обеими палатами парламента.

По словам собеседников издания, Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство Крыма, от которого она избрана.

Однако сообщается, что с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

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В свою очередь Поклонская заявила, что заинтересована в дипломатической деятельности, но не хочет забегать вперед в вопросе о будущем трудоустройстве.

"Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно", – сказала она.

Республика Кабо-Верде – небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса – это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек.

Дипломатические отношения между Россией и Кабо-Верде установлены с 1975 года (с СССР). В 2019-м Россия и Кабо-Верде подписали соглашение о безвизовом режиме.