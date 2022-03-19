Путин выдвинул шесть условий для встречи с Зеленским. Их озвучил пресс-секретарь Эрдогана

Есть вероятность, что президенты могут встретиться для переговоров/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Турции ведут подготовку к возможным переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Тут знают и условия, при которых военный преступник из Москвы согласится поговорить с лидером Украины. Только вот пока вопрос, пойдет ли на эти условия Киев.

Эти условия назвал журналистам пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает местное издание Hürriyet.

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Мечты Путина

Первое, что, по словам пресс-секретаря Реджепа Тайипа Эрдогана, требует от Зеленского хозяин Кремля – отказ Украины от Крыма и Донбасса.

"В основном обсуждаются шесть тем. Первая – это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "деназификацией". В-четвертых, устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Понятно, что был достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Пока рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано. Два самых сложных вопроса стоят перед нами как пункты 5 и 6. Это вопросы статуса Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и двух так называемых республик на Донбассе неприемлемы с точки зрения Украины и международного сообщества. Есть мнения, что о них можно договориться по разным формулам", – считает Ибрагим Калын.

По словам представителя Турции, Зеленский готов начать переговоры без каких-либо условий. А вот Путин считает, что позиции для переговоров на уровне руководства еще не закрыты.

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Позиция Украины