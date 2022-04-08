Путин заплатил высокую цену: президент Еврокомиссии пообещала новые санкции против России

России могут грозить новые санкции / Коллаж "Сегодня"
Из-за санкций в Российской Федерации экспорт упал на 71%, а инфляция поднялась на 20%. Также из страны ушли около 700 компаний.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.
Члены ЕС заморозили РФ 225 миллиардов частных активов с начала войны.
"Мы мобилизуем нашу экономическую мощь для того, чтобы Путин заплатил очень высокую цену. Мы сказали это своим санкциям. Будут и новые санкции, ведь они бьют по России", – добавила Урсула фон дер Ляйен.
Санкции для того, чтобы остановить агрессию
Санкции, которые не останавливают агрессию Путина, могут сделать из России подобие Северной Кореи, которая для всего мира является государством-изгоем.
Сотрудничество с Россией приостановил старейший банк Америки – "Bank of New York Mellon". Кроме того, в банке решили, что передадут 1 млн долларов помощи Украине на гуманитарные цели.
Также стало известно, что:
- LG Electronics остановили все поставки в РФ;
- Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании заявили о прекращении инвестиций в РФ: Weatherford International; Halliburton; Schlumberger; Baker Hughes;
- Bosch остановила поставки запчастей и производство в России;
- OKYO – Yokohama Rubber Co. Ltd. стала последним производителем шин, закрыли производство в России;
- Северная Македония отменила безвизовый режим для россиян;
- Американская компания Netcracker, что разрабатывает и внедряет уникальные IT решения для телеком операторов по всему миру, что в Украине большой R&D, уходит с российского рынка;
- Компания Amway объявила о приостановке своей деятельности на территории РФ;
- Группа компаний LVMH, которой принадлежит бренд Lorо Piana, прекратила поставки продукции в РФ.
24 числа Philip Morris International Inc сообщили о важном решении. Табачный гигант прекращает выпуск некоторых сигарет и их производство в РФ, а также приостанавливает маркетинговые активности и отменяет запуск новых продуктов.
И уже 29 марта компания Johnson&Johnson решила приостановить поставки средств личной гигиены в Россию в связи с "увеличением масштабов гуманитарного кризиса" в Украине.
Также прекратили свою деятельность на территории РФ и много других мировых компаний из самых разных сфер жизни.
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