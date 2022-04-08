Путин заплатил высокую цену: президент Еврокомиссии пообещала новые санкции против России

России могут грозить новые санкции / Коллаж "Сегодня"

Из-за санкций в Российской Федерации экспорт упал на 71%, а инфляция поднялась на 20%. Также из страны ушли около 700 компаний.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

Члены ЕС заморозили РФ 225 миллиардов частных активов с начала войны.

"Мы мобилизуем нашу экономическую мощь для того, чтобы Путин заплатил очень высокую цену. Мы сказали это своим санкциям. Будут и новые санкции, ведь они бьют по России", – добавила Урсула фон дер Ляйен.

Санкции для того, чтобы остановить агрессию

Санкции, которые не останавливают агрессию Путина, могут сделать из России подобие Северной Кореи, которая для всего мира является государством-изгоем.

Реклама

Сотрудничество с Россией приостановил старейший банк Америки – "Bank of New York Mellon". Кроме того, в банке решили, что передадут 1 млн долларов помощи Украине на гуманитарные цели.

Также стало известно, что:

LG Electronics остановили все поставки в РФ; Все четыре крупнейшие зарубежные нефтесервисные компании заявили о прекращении инвестиций в РФ: Weatherford International; Halliburton; Schlumberger; Baker Hughes; Bosch остановила поставки запчастей и производство в России; OKYO – Yokohama Rubber Co. Ltd. стала последним производителем шин, закрыли производство в России; Северная Македония отменила безвизовый режим для россиян; Американская компания Netcracker, что разрабатывает и внедряет уникальные IT решения для телеком операторов по всему миру, что в Украине большой R&D, уходит с российского рынка; Компания Amway объявила о приостановке своей деятельности на территории РФ; Группа компаний LVMH, которой принадлежит бренд Lorо Piana, прекратила поставки продукции в РФ.

24 числа Philip Morris International Inc сообщили о важном решении. Табачный гигант прекращает выпуск некоторых сигарет и их производство в РФ, а также приостанавливает маркетинговые активности и отменяет запуск новых продуктов.

Реклама

И уже 29 марта компания Johnson&Johnson решила приостановить поставки средств личной гигиены в Россию в связи с "увеличением масштабов гуманитарного кризиса" в Украине.

Также прекратили свою деятельность на территории РФ и много других мировых компаний из самых разных сфер жизни.

Ранее мы писали: