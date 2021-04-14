Путин ждет шага НАТО: в Германии обвинили Россию в провокациях на границе с Украиной

НАТО на стороне Украины и сделает все, чтобы военная обстановка не обострилась. Министр обороны Германии объяснила действия России

Германия так и не дождалась объяснений от России о стягивании войск вблизи Украины. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Москву в военной провокации, а также считает, что таким образом президент РФ Владимир Путин выжидает ответную реакцию Запада.

Об этом пишет Европейская правда.

По ее словам, в НАТО обеспокоены недавней передислокацией российских войск к украинской границе и она поставила под сомнение слова россиян, что это просто учения.

"У меня такое впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию … Путин просто ждет шага со стороны НАТО, чтобы иметь повод для продолжения действий … И мы вместе с Украиной не хотим ввязываться в эту игру … Если это, как заявляет российская сторона, маневры, то есть международно предложенные процедуры для создания прозрачности и доверия. Этого не произошло", – сказала Крамп-Карренбауэр.

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Фото: Facebook

Немецкий министр заверила, что НАТО на стороне Украины и сделает все, чтобы военная обстановка не обострилась.

"Мы преданы Украине, это абсолютно ясно", – подчеркнула она.

Как сообщали новости "Сегодня", министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, какие войска Россия перебросила к границам Украины. По его словам, это реакция на учения НАТО.

Тем временем главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что США перебросят в Германию дополнительный контингент для сдерживания России.

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