Путина понесло: обещает ответить на "ядерную угрозу" из Украины

У Украины боеголовок нет, но все равно страшно / Коллаж "Сегодня"

Во время обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что безопасности их страны угрожают ядерные боеголовки Украины. Да, их пока нет у Киева, но у нас осталась еще с СССР научная база, которая может быстро помочь восстановить военную ядерную программу Украины, а также есть техника, способная нести эти боеголовки на расстояние более 100 км.

Об этом заявил лидер России в обращении к нации, во время которого ожидалось признание "ЛДНР".

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Украинская ядерная угроза

"Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию. Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем другим государствам, ведущим такие разработки. С появлением у Украины оружия массового поражения ситуация в мире и для нас, для России изменится самым радикальным образом. Мы не можем не реагировать", – заявил президент России.

Такова была реакция Путина на требование президента Украины Владимира Зеленского созвать гарантов безопасности нашей страны, подписавших Будапештский меморандум. При этом Зеленский не говорил, что Украина решила отказаться от статуса безъядерной страны.

Однако, видимо, Кремлю понадобился еще один повод для оправдания в глазах своих граждан вторжения на территорию Украины — гипотетическая возможность в долгосрочной перспективе получит Киеву ядерную боеголовку.

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