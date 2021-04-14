Путинская публика не оценит мешки с трупами российский военных – экс-посол США в Украине

Пайфер считает, что Путин должен задать себе вопрос: насколько популярной будет среди россиян открытая война против Украины

Полномасштабная война с Украиной не найдет поддержки среди избирателей российского президента Владимира Путина.

Об этом завил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Politico Europe.

Он отметил, что даже сторонники политика не готовы "к мешкам с трупами российских военных".

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"Кремль должен спросить себя: захват Крыма в ходе однонедельной бескровной кампании был очень популярен (в РФ, – Ред.), но гораздо более длительная и кровавая война, когда российские солдаты возвращаются в мешках для трупов? Не уверен, что это будет очень популярно среди путинской публики", – сказал Пайфер.

Как сообщалось ранее, Минобороны Украины не исключает, что Россия планирует для Донбасса повторение грузинского сценария 2008 года, когда Грузия лишилась Южной Осетии.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели брифинг, во время которого прозвучал ряд важных месседжей. В частности, относительно военной агрессии России, вступления Украины в Альянс, а также эскалации конфликта на Донбассе. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".