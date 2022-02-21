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Путину предложили расширить "Л/ДНР" до Мариуполя

Ирина Ковальчук
21 февраля, 19:42
Руководство РФ уже не стесняется говорить открыто об агрессии против Украины

Путин давно хочет захватить Мариуполь / Коллаж "Сегодня"

В Москве решили не стесняться в вопросе захвата украинских территорий под видом признания независимости самопровозглашенных "Л/ДНР". Там уже говорят, что в "защите русского мира" нуждаются целиком Донецкая и Луганская области Украины.

Об этом сообщает агентство РБК.

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"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на созванном президентом РФ Владимиром Путиным заседании Совета безопасности России.

Колокольцев заявил, что России не следует полагаться на переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе, так как Киев, по мнению Колокольцева, не собирается выполнять минские соглашения, а страны Запада не являются добропорядочными партнерами.

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