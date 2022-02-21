Путину предложили расширить "Л/ДНР" до Мариуполя

Путин давно хочет захватить Мариуполь / Коллаж "Сегодня"
В Москве решили не стесняться в вопросе захвата украинских территорий под видом признания независимости самопровозглашенных "Л/ДНР". Там уже говорят, что в "защите русского мира" нуждаются целиком Донецкая и Луганская области Украины.
Об этом сообщает агентство РБК.
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"Однозначно необходимо признавать эти республики, их правосубъектность. Но я хотел бы внести поправку – признавать в тех субъектах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации Вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", – заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на созванном президентом РФ Владимиром Путиным заседании Совета безопасности России.
Колокольцев заявил, что России не следует полагаться на переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе, так как Киев, по мнению Колокольцева, не собирается выполнять минские соглашения, а страны Запада не являются добропорядочными партнерами.
Ситуация
- Днем 21 февраля прошло заседание Совета безопасности Российской Федерации, на котором обсуждался только один вопрос– необходимость признания Кремлем "Л/ДНР".
- Перед этим, не нарушая видимость процедуры, главари "Л/ДНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой официально признать независимость этих незаконных образований.
- В Киеве тут же начали требовать наложить санкции на Россию за признание сепаратистских формирований.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил обращение к государствам – членам Совбеза ООН по вопросу выполнения гарантий Будапештского меморандума с требованием организовать срочное заседание.