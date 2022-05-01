Путину предстоит операция из-за рака, в РФ уже назначили преемника – The Sun

У Владимира Путина проблемы со здоровьем / Коллаж "Сегодня"

69-летнему президенту РФ Владимиру Путину придется перенести операцию в скором времени. На время отсутствия руководить страной будет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Считается, что именно 70-летний Патрушев стоит за стратегией российской армии в Украине, и что он убедил Путина будто в Киеве полно неонацистов.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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Чем болеет Путин?

The Sun приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля о том, что Путин обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры. Имя чиновника не называется.

На опубликованной записи говорится, что у Путина рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

"На то недолгое время, пока Путин будет недееспособен, и пока он будет отходить, давайте предположим дня 2-3, фактическое правление страной переходит как раз Патрушеву. Я скажу, что это худший вариант, и оговорюсь, что если вдруг у Путина проявятся особо сильно проблемы со здоровьем. Мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство. Мы об этом говорили неоднократно", — сообщается на записи.

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The Sun пишет, что лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведении ему хирургической операции в ближайшем будущем.

Кто такой Патрушев?

Николай Патрушев занимает должность секретаря Совета безопасности РФ с 2008 года. В период 1999 — 2008 гг. он возглавлял ФСБ, сменив на этом посту Путина.

Даты возможной операции пока не называются, но маловероятно, что она состоится до 9 мая, когда Путин будет выступать во время празднования Дня победы.

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