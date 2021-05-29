"Путинюгенд" набирает обороты. В России хотят учить воевать уже дошкольников

Режим Путина не прекращает поражать своим абсурдом – в "Юнармии" сообщили о планах принимать в движение дошкольников

Детей учат разбирать оружие и стрелять, носить камуфляж и ходить строем. Фото: Vadim ADIM Grishankin/Ministry of defence

В России возраст, с которого дети смогут вступить в патриотическое движение "Юнармия", планируют снизить до шести лет.

Об этом сообщила заместитель начальника главного штаба движения Дарья Борисова,тсообщает российское государственное информагентство ТАСС.

"Есть некоторые тонкости в работе с детьми с восьми до 10 лет. В ближайшее время мы снизим этот порог до шести лет", – сказала Борисова.

По ее словам, именно в этом возрасте дети идут в школу и можно начинать их подготовку в рамках движения "Юнармия".

"Юнармия" – всероссийское милитаристское движение, было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России Владимира Путина. Сейчас в его рядах более 800 тысяч детей до 18 лет.

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Детям пропагандируют службу в российской армии и приучают к войне с самого детства. Детей наряжают в военную форму и суют им в руки оружие по любому поводу и без: памятные даты, календарные праздники, бесконечные годовщины исторических событий. А если повод для детской муштры уже не придумывается, в дело вступают многочисленные военно-спортивные и "патриотические" эстафеты.

Филиалы открыли и на территории временно оккупированного Крыма. Правозащитные организации называют "Юнармию" одним из величайших преступлений оккупанта на захваченной территории.

Прокуратура АРК открыла производство из-за "пропаганды войны среди детей" в Крыму.

Ранее мы сообщали, что российские военные "завербовали" 1 000 юных крымчан.

Также напомним, российский школьник выступил против уроков "Юнармии" и его стали преследовать спецслужбы.