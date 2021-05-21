Об этих катастрофах говорил весь мир. Пять громких авиакрушений (фото)

Крушения этих самолетов в общем унесли жизни более трех тысяч человек – что известно о катастрофах

Коллаж "Сегодня"

Несмотря на то, что самолеты часто называют самым безопасным транспортом, в мире случались сотни авиакатастроф с летальным исходом.

"Сегодня" собрали пять громких крушений, о которых говорили во всем мире.

11 сентября 2001 года

В этот день случилась одна из самых масштабных авиакатастроф за всю историю. Авиалайнер Boeing 767 рейса 11 American Airlines захватили террористы.

Самолет протаранил Северную башню Всемирного торгового центра в Нью Йорке. В результате погибли все 92 человека на борту и около 1600 человек, находившихся в башне и рядом с ней. Теракты такого масштаба транслировали в прямом эфире ведущие мировые телеканалы.

12 августа 1985 года

Это была катастрофа Boeing 747 под Токио. Авиалайнер Boeing 747SR-46 авиакомпании Japan Air Lines через 12 минут после взлета лишился вертикального хвостового стабилизатора, что привело к потере управления.

Экипаж продержал неуправляемый самолет еще 32 минуты, но в итоге воздушное судно врезалось в гору в 100 километрах от Токио. Из 524 человек выжили четверо.

Фото: : smartage.pl

23 июня 1985 года

Катастрофа Boeing 747 под Корком (Ирландия) произошла в небе над Атлантическим океаном. При подлете к Лондону на его борту прогремел взрыв, уничтоживший самолет. Погибли все находившиеся на его борту 329 человек.

Это был первый теракт на самолетах Boeing 747 и крупнейший в истории Канады.

Фото: Wikipedia Реклама

17 июля 2014 года

Эта авиакатастрофа случилась в Донецкой области 17 июля 2014 года. Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17.

Он был поражен ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", и разрушился на несколько частей. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC

8 января 2020 года

Пассажирский лайнер МАУ, на борту которого находились 176 человек, в том числе 11 украинцев, сбили двумя ракетами за несколько минут после вылета из Тегерана в Киев в январе 2020 года.

/ Фото: Reuters

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

/ Фото: Facebook

Напомним, ранее мы писали ТОП-5 самолетов с самым большим числом аварий.