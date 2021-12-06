Пытался избавиться от змей: американец дотла сжег собственный дом (фото)

Мужчина не планировал намеренно сжигать свое жилье/Коллаж: Сегодня

В Соединенных Штатах Америки в городке Пулсвилле мужчина дотла сжег свой дом, когда пытался избавиться от змей. Убытки оцениваются в $1 млн.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Детали инцидента

Возгорание началось в подвале, где мужчина разложил тлеющие угли, чтобы дым расходился по дому. Однако, угольки оказались слишком близко к легковоспламеняющимся материалам. За короткое время огонь охватил все здание.

Дом спасти не удалось

Возгорание ликвидировали 75 пожарных, однако дом сгорел дотла. Что сейчас со змеями — не известно.

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Мужчина из мести сжег авто любимой

В Партизанском Днепропетровской области 50-летний мужчина сжег автомобиль бывшей за то, что она выбрала другого. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения, поэтому правоохранителям удалось оперативно поймать его.

Машина выгорела дотла. Ревнивца за горячее возмездие могут посадить минимум на 3 года.

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