Ракета, которая взорвалась в Белгороде, прилетела из России – расследователи

Журналисты отметили, что видеорегистратор снимал в юго-восточном направлении. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Взорвавшаяся ракета на южной окраине Белгорода 1 апреля прилетела с территории Российской Федерации.

Об этом сообщила группа независимых журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team.

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Прилет ракеты

"Нам удалось геолокировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает налево, т.е. с востока или северо-востока, а значит, с территории России", – говорится в сообщении.

Участники группы предположили, что размер воронки указывает на использование крылатой или баллистической ракеты – вероятно, крылатой ракеты 9М728 ОТРК "Искандер-М".

Также расследователи заявили, что, по словам белгородского губернатора Гладкова, еще одно похожее попадание имело место в то же время недалеко от Ясных Зорь Белгородской области:

"Учитывая, что Ясные Зори расположены примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание касается того же инцидента".

Фото – Conflict Intelligence Team.

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Фото – Conflict Intelligence Team.

Что произошло

Российские прокремлевские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд. По их информации, "выпущенный со стороны Украины снаряд" упал в селе Никольское Белгородской области.

1 апреля глава Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в городе произошел пожар на нефтебазе в районе Крейды.

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По словам Гладкова, в результате пожара пострадали два человека – работники нефтебазы. Им оказали первую помощь. Также глава области заявил об эвакуации жителей трех улиц.

Заявление Минобороны

В Минобороны Украины заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за халатности оккупантов или с целью скрыть чью-то коррупцию", – сообщили в Минобороны.

По данным наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинской стороне ничего не известно о взрывах в российском Белгороде.

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