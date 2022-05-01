Ранен ли? В Украине подтвердили приезд начальника Генштаба РФ Герасимова под Изюм

Советник министра внутренних дел Украины отметил, что нет подтверждения того, что начальник Генштаба РФ был ранен. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Пока нет подтверждения, что начальник Генерального штаба Российской Федерации Валерий Герасимов был ранен.

Об этом заявил на телемарафоне советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

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Какая ситуация

По словам Андрусива, есть подтверждение приезда Герасимова на фронт под Изюм. Однако, вероятнее всего, он не получил ранение.

"У нас есть подтверждение, что он там (в районе Изюма. – Ред.) действительно был. Но подтверждения того, что он был ранен, у нас нет. Более того, у нас уже есть определенные подтверждения, что он не был ранен", – сказал Андрусив.

Напомним, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Изюме произошел сильный взрыв в районе штаба оккупантов, где был начальник Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов. Якобы есть вероятность, что он погиб.

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