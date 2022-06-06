Разброд и шатание: кто на самом деле руководит "второй армией мира"

Дмитрий Гудков отметил, что Владимир Путин является человеком, которого многие называют параноиком. / Фото: Коллаж: Сегодня

В российской армии сейчас происходит разброд и шатание – не помогло даже назначение нового командующего, генерала Александра Дворникова, в апреле этого года. Последний, к тому же, и вовсе куда-то исчез.

Об этом рассказал российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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Ситуация в армии РФ

По словам Гудкова, в российской армии наверняка идет борьба между разными кланами:

"Потому что мало назначить генерала Дворникова управлять "спецоперацией" – нужно еще понимать, что есть разные "течения" внутри Минобороны (РФ – ред.), не все там были рады его приходу. И, как мы видим, сейчас сложилась какая-то коалиция, видимо, против Дворникова – и он исчез. Куда он исчез – мы сейчас этого не понимаем, но, на мой взгляд, многими процессами руководит лично Путин".

Оппозиционер отметил, что президент России Владимир Путин является человеком, которого уже многие называют параноиком.

"И в этих условиях я уверен, что он не может доверять ни Шойгу, ни Дворникову, ни Герасимову, ни другим генералам. И, скорее всего, многие решения он принимает лично. Возможно, там есть какой-то совет, он (Путин – ред.) выслушивает разные точки зрения, но окончательные решения принимает сам", – рассказал Гудков.

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Напомним, население России будет сокращаться еще быстрее – демографы ожидают падения рождаемости из-за войны и экономического кризиса. По данным Росстата, первый квартал 2022 года ознаменовался пятипроцентным падением рождаемости по сравнению с прошлым годом.

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