Разведке США запретили передавать Украине часть разведданных об РФ – The Washington Post

Разведка США больше не будет передавать Украине часть информации об РФ / Коллаж "Сегодня"

Из-за военного вторжения России на территорию нашей независимой страны США разработали указания, чтобы обмениваться разведданными с Украиной. Однако внутренняя инструкция для сотрудников разведки налагает два запрета на соответствующие типы информации. Все для того, чтобы удержать США от участия в возможных атаках, которые "Украина может осуществить внутри России".

Об этом сообщает The Washington Post.

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В США разведке запретили передавать Украине ту часть информации, которая помогла бы стране атаковать российские объекты.

Сейчас Вашингтон передает Киеву информацию о местонахождении и перемещении российских войск "в режиме реального времени". Украина получает спутниковые снимки и отчеты, собранные из конфиденциальных американских источников в США.

Также теперь США не смогут предоставлять подробную информацию, которая помогла бы Украине ликвидировать членов российского военного руководства высшего ранга, в том числе начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

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Однако этот запрет не распространяется на российских генералов. В то же время, по словам американского высокопоставленного чиновника, правительство США решило не предоставлять информацию об их местонахождении в Украине тоже.

ВСУ атаковали крейсер "Москва" с помощью разведки США

США предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера "Москва". После чего ВСУ успешно атаковали корабль.

"Украинские силы, заметив российский военный корабль в Черном море, позвонили своим американским коллегам для подтверждения того, что это действительно "Москва". США ответили утвердительно и предоставили разведданные о его местонахождении. Однако неясно, знали ли США, что Украина двинется, чтобы нанести удар по кораблю, и США не участвовали в этом решении", – сообщили источники.

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