Рэпер Моргенштерн собрался "подвинуть" Владимира Путина: "Буду президентом"

Российский рэпер Morgenshtern (на фото справа) заявил о президентских амбициях. Коллаж: "Сегодня"

Известный российский рэпер Morgenshtern, настоящее имя которого Алишер Валеев, заявил о президентских амбициях. Музыкант убежден, что он в силе изменить к лучшему жизнь в России. По словам рэпера, он не представляет своей жизни в другой стране, хотя успел побывать много где.

Об этом Morgenshtern сообщил в интервью Дмитрию Гордону.

"Я обожаю нашу страну. П...здец. Я вот нигде.. Я поездил много где – у меня мама живет в Европе. Нет, я не бы не смог. Я хочу жить здесь", – сказал рэпер.

А на вопрос о том, есть ли лучшая страна, чем Россия, рэпер сначала назвал Украину, а потом уточнил, что она такая же, как и Россия. Тогда Morgenshtern с большой уверенностью заявил, что станет президентом уже через 10-15 лет.

"Может, Украина. Нет, она не лучше, она такая же. Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну. Но если вдруг, бл...дь, что-то начнется, говн*цо какое-то польется, – я сначала попробую это говн*цо остановить. Потому что уже нахожусь на уровне, когда смогу. Я.. ну бл...дь, камон: чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет", – ответил Моргенштерн.

Гордон выпустит интервью с Моргенштерном

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон анонсировал интервью со скандальным рэп-исполнителем Моргенштерном.

"Ну что, поехали? Сегодня в 18:00 по Киеву на ютуб-канале "В гостях у Гордона" в день свадьбы с замечательной девушкой Диларой и ужасным Моргенштерном. Встретились мы в Стамбуле, куда Алишер специально прилетел на своем самолете с многочисленными родственниками и охраной. Такого интервью у меня еще не было", – написал у себя в инстаграме Гордон.

Биография артиста

Алишер Тагирович Моргенштерн родился 17 февраля 1998 года в Уфе. По национальности он "наполовину русский, наполовину башкир".

Рэпом он начал увлекаться в школьные годы, а когда ему исполнилось 16 лет, он работал на автомойке, мыл окна, раздавал рекламные листовки на улице и попробовал себя в роли курьера.

Самый первый клип под названием "Выше облаков" он снял в 2010 году.

Учился в педагогическом университете, однако был исключен, после того как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео.

Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube.

Ранее мы сообщали, что Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина официально узаконили свои отношения. Пара расписалась.

Также напомним, что в рунете появились сайты, где можно купить "моргентокены" и "моргенкоины" якобы от известного российского рэпера.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: