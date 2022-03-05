Решили поддержать оккупантов: в РФ на мусоровозы наклеили буквы Z (видео)

В России продолжает процветать маразм/Фото: коллаж: "Сегодня"
В России коммунальщики наклеили букву Z на мусоровозы. Так решили поддержать оккупантов.
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В компании, занимающейся вывозом мусора, решили, что таким образом поддержат оккупантов в их действиях на территории Украины. Там уверены, что это решение понравится и другим россиянам.
Что происходило в Украине за прошедшие сутки?
- За последние сутки кафиры совершили наступление на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора с воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Трое украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста с помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.