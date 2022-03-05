Решили поддержать оккупантов: в РФ на мусоровозы наклеили буквы Z (видео)

В России продолжает процветать маразм/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России коммунальщики наклеили букву Z на мусоровозы. Так решили поддержать оккупантов.

Соответствующее видео появилось в Telegram.

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В компании, занимающейся вывозом мусора, решили, что таким образом поддержат оккупантов в их действиях на территории Украины. Там уверены, что это решение понравится и другим россиянам.

Что происходило в Украине за прошедшие сутки?

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