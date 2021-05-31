Революционное открытие – ученые успешно испытали убийцу раковых клеток

Исследователи сравнили препарат с "троянским конем", а эффект от него – с "метаболической боеголовкой"

Ученые провели успешное испытание препарата против рака

Шотландские ученые провели успешное испытание препарата, который способен уничтожать раковые клетки, при этом не повреждая здоровые ткани.

Об этом сообщает Evening Standard.

Исследователи комбинировали крошечную убивающую рак молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением, чтобы вынудить злокачественные клетки "поглотить" ее.

"Раковые клетки "жадные" и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии и обычно поглощают больше, чем здоровые клетки. Комбинация SeNBD с химическим пищевым соединением становится "идеальной добычей для вредных клеток", которые поглощают ее, "не подозревая о ее токсичности", – сказано в материале.

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Отмечается, что SeNBD является фотосенсибилизатором, то есть она убивает клетки только при свете. Значит, врач может самостоятельно решить, в какой момент активизировать препарат. Это снижает риск повреждения здоровых тканей и вероятность побочных эффектов, к примеру, потери волос.

Ученые сравнили препарат с "троянским конем", а эффект от него – с "метаболической боеголовкой". В то же время они заявляют о необходимости проведения дополнительных испытаний препарата.

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