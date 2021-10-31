Резня с кислотой в метро Токио: люди выпрыгивали через окна в вагоне

Фото: коллаж "Сегодня"

В западном пригороде Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда метро. Есть пострадавшие, некоторые – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

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Мужчина, которому, предположительно, около 20 лет, также разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Его задержали, о мотивах действий пока не сообщается.

По данным NHK, пострадали по меньшей мере шесть человек. Между тем Kyodo сообщает, что пострадавших 15. Кроме того, по данным агентства, нападавший использовал соляную кислоту.

Происшествие вызвало панику среди пассажиров. На видео с места происшествия видно, как люди пытаются выбраться из вагонов на платформе через окно.

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