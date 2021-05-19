Результат через десять минут. Ученые разработали точный экспресс-тест на коронавирус

Финские ученые отмечают, что новый антигенный тест почти не уступает в точности ПЦР-тестам

Ученые разработали просто и точный экспресс-тест на коронавирус. Фото: yle.fi

Финские ученые из университета Хельсинки разработали новый экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции. Он выдает результат анализа всего за десять минут, а по точности почти не уступает ПЦР-тестам.

Об этом сообщает портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Образец, взятый ватной палочкой из носа, помещается в раствор, который содержит антитела, распознающие протеины вируса SARS-CoV-2.

Они объединяются, образуя молекулярный агрегат, выявляемый специальным считывающим устройством, способным обработать за раз до 500 образцов.

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Антигенный тест можно было бы применять в аэропортах и морских портах для тестирования пассажиров. Разработчики теста предлагают использовать его также в учебных заведениях.

По словам исследователя Юсси Хепойоки, данный экспресс-тест также безопасен для тестирующего человека, так как вирус инактивируется при попадании в раствор.

Ранее сообщалось, что в Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус. Он позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов.