РФ не переизбрали в ряд органов ООН — Кислица

РФ не переизбрали в ряд органов ООН из-за войны против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российскую Федерацию не переизбрали в ряд органов в системе Организации Объединенных Наций. Голосование прошло в среду, 13 апреля.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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В результате тайных голосований на заседании Экономического и Социального Совета (ЭКОСОР) при избрании новых членов на выборах в разные вспомогательные органы ООН России не удалось продолжить свое членство в постоянном форуме коренных народов.

Вместо РФ избрали Украину, которую будет представлять представитель крымскотатарского народа Сулейман Мамутов. Кроме того, РФ не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям. Также Россия провалилась на выборах в исполнительные бюро Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и "ООН-Женщины".

Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. За это проголосовали 93 страны, против – 24, еще 58 воздержались.

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"Было приостановлено право России на членство в Совете ООН по правам человека. Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", — написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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