РФ подтянула новые войска к Украине – как отреагировали в США

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Фото: Коллаж "Сегодня"
США ждут объяснений от России по поводу военных учений на границе с Украиной. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
По его словам, в переговорах между США и РФ по безопасности необходима "атмосфера деэскалации".
"Мы заявляем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места обычного хранения", – сказал представитель внешнеполитического ведомства США.
Также он отметил, чтобы убрать напряженность, Россия должна вернуть войска в казармы.
"Это означало бы возвращение войск в казармы. Это означало бы прозрачность вокруг любых легитимных учений, которые проходили бы на российской территории", – добавил он.
Что этому предшествовало
- 11 января издание The New York Times сообщило, что Россия усиливает свои войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами.
- Кроме того, недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их число, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может устроить провокацию у границ Украины, чтобы затем применить военную силу против нашего Штатов.