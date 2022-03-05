РФ продолжает катиться в яму: агентство Fitch понизило рейтинги 32 российских банков

Рейтинг российских банков снизился/Фото: коллаж: "Сегодня"

Рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги 32 российских банков и поместило их на просмотр. Это решение связано с санкциями, которые мир вводит против РФ из-за нападения на Украину.

Об этом говорится на сайте Fitch Ratings.

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Подробности

Агентство снизило рейтинги следующих банков: Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф-Банк, Райффайзенбанк, банк "Хоум Кредит" и другие. Снижение рейтингов банков связано со снижением суверенного рейтинга России с BBB до B.

Кроме того, аналогичное решение принято для 20 региональных органов власти. Из российских регионов рейтинг снижен у Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев, Свердловской области, ЯНАО, Татарстана, Новосибирска и других.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

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В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

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