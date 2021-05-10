Жители ОРДЛО с российскими паспортами голосовать на выборах в Госдуму

Россия не зря уже несколько лет раздает свое гражданство на оккупированных территориях Украины, видимо "Единой России" не хватает избирателей

В России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

Об этом сказал секретарь генсовета партии власти "Единая Россия" Андрей Турчак, передает ТАСС.

"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин России, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах... Эти 500 тыс. человек на Донбассе, принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", – заявил он.

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Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, который упростил процесс получения российских паспортов жителями так называемый "ДНР" и "ЛНР", и с 14 июля того же года в Ростовской области начали выдавать документы России украинским гражданам с оккупированных территорий.

Напомним, по данным российского МВД, за последние два года российские паспорта раздали более полмиллиона жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Мы также сообщали, что в Евросоюзе опасаются, что в будущем Москва может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.