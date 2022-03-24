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РФ уже месяц отказывается от диалога с военным руководством США – СМИ

Наталья Магдык
24 марта, 11:56
Военное руководство США пыталось наладить телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (фото слева) министр обороны США Ллойд Остин (фото слева) / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение последнего месяца попытки высшего оборонного и военного руководства Соединенных Штатов поговорить со своими российскими коллегами были отвергнуты Москвой.

Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на спикера Пентагона Джона Кирби.

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После вторжения России в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым, но российская сторона отказалась от диалога.

Москва и Вашингтон поддерживают канал разрешения конфликтов, но нынешние и бывшие официальные лица говорят, что контакт с высокопоставленными военачальниками необходим, чтобы избежать ненужной эскалации или путаницы.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики США Роб Ли считает, что в настоящее время огромные риски того, что бомбардировки со стороны российский войск могут ошибочно принять за самолеты НАТО.

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"Россия наносит удары по целям на западе Украины, которые находятся недалеко от границы с членами НАТО, а ВВС Украины, судя по всему, продолжают действовать из этого региона. А значит, есть риск, что ее самолеты могут быть ошибочно приняты за самолеты НАТО через границу", – сказал он.

Официальные лица США обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может пойти на военную эскалацию в надежде изменить траекторию войны. По мере развертывания более опасного оружия и тактики возрастают риски более широкого конфликта.

"Кошмарным сценарием может быть российская ракета или штурмовик, который уничтожит командный пункт США на польско-украинской границе", — сказал адмирал в отставке Ставридис.

По его словам, это может привести к быстрой и необратимой эскалации, включая потенциальное применение ядерного оружия.

Шойгу пропал

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве. Последний раз глава Минобороны был в новостях 11 марта.

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До этого события с личным участием Шойгу проходили раз в несколько дней.

  • 8 марта пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поговорил с министром обороны Турции.
  • 4 марта на сайте сообщалось о разговоре министра с генсеком ООН.
  • 1 марта агентства публиковали заявление Шойгу о том, что российская армия продолжит войну в Украине.
  • 27 февраля он присутствовал на встрече с Путиным.
  • 24 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу поручил создать "безопасные коридоры для украинских военных, сложивших оружие".

Но пропал не только Шойгу. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.